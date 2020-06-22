 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирПомпео потребовал от РФ прекратить репрессии в Крыму, отпустить политзаключенных и вернуть полуостров Украине

Помпео потребовал от РФ прекратить репрессии в Крыму, отпустить политзаключенных и вернуть полуостров Украине


фото: reuters
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна отпустить заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом

Об этом передает пресс-служба Департамента США.

"Россия должна прекратить свои репрессии против тех, кто в оппозиции к оккупации, отпустить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - заявил Помпео.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать