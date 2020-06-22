Помпео потребовал от РФ прекратить репрессии в Крыму, отпустить политзаключенных и вернуть полуостров Украине

22 июня, 2020, 08:56

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна отпустить заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом

Об этом передает пресс-служба Департамента США.

"Россия должна прекратить свои репрессии против тех, кто в оппозиции к оккупации, отпустить несправедливо заключенных украинцев и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Крым - это Украина", - заявил Помпео.

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