Пандемия все еще набирает обороты, последствия кризиса будут ощущаться десятилетиями, - ВОЗ
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает The Economic Times .
"Пандемия нового коронавируса все еще набирает обороты, ее последствия будут ощущаться в течение нескольких десятилетий", - подчеркнул он.
Гебреисус зазначиив, что пандемии проходят гораздо труднее, чем обычные кризисы отрасли здравоохранения.
"Это еще и экономический кризис и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис", - добавил Гебреисус.
По состоянию на утро 22 июня в мире в целом зафиксировано свыше 9 млн случаев COVID-19, из них 471 тыс. летальных.
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