Пандемия все еще набирает обороты, последствия кризиса будут ощущаться десятилетиями, - ВОЗ

22 июня, 2020, 17:02

Пандемия болезни COVID-19 продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисные явления будут ощущаться людьми в течение следующих десятилетий

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает The Economic Times .

"Пандемия нового коронавируса все еще набирает обороты, ее последствия будут ощущаться в течение нескольких десятилетий", - подчеркнул он.

Гебреисус зазначиив, что пандемии проходят гораздо труднее, чем обычные кризисы отрасли здравоохранения.

"Это еще и экономический кризис и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис", - добавил Гебреисус.

По состоянию на утро 22 июня в мире в целом зафиксировано свыше 9 млн случаев COVID-19, из них 471 тыс. летальных.