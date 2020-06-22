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Espreso.tvОбществоПандемия все еще набирает обороты, последствия кризиса будут ощущаться десятилетиями, - ВОЗ

Пандемия все еще набирает обороты, последствия кризиса будут ощущаться десятилетиями, - ВОЗ


фото: reuters
Пандемия болезни COVID-19 продолжает набирать обороты, а вызванные ею кризисные явления будут ощущаться людьми в течение следующих десятилетий

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус, сообщает The Economic Times .

"Пандемия нового коронавируса все еще набирает обороты, ее последствия будут ощущаться в течение нескольких десятилетий", - подчеркнул он.

Гебреисус зазначиив, что пандемии проходят гораздо труднее, чем обычные кризисы отрасли здравоохранения.

"Это еще и экономический кризис и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис", - добавил Гебреисус.

По состоянию на утро 22 июня в мире в целом зафиксировано свыше 9 млн случаев COVID-19, из них 471 тыс. летальных.

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