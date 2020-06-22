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Espreso.tvМирНовый эпицентр пандемии: в Мексике за сутки зафиксировали более 1000 смертей от коронавируса

Новый эпицентр пандемии: в Мексике за сутки зафиксировали более 1000 смертей от коронавируса

В Мексике за последние 24 часа зарегистрировали 1044 летальных случая, связанных с коронавирусом

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны, пишет CNN.

Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 с начала пандемии. Всего в Мексике от коронавируса умерли 21 825 пациентов.

За последние 24 часа в Мексике зафиксировали 5343 новых случая заражения, в результате чего число инфицированных превысило 180 тысяч.

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  • Еще одним эпицентром коронавируса становится Индия - пять дней кряду там фиксируют более 12 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.
  • По состоянию на утро 22 июня во мире в целом зафиксировано свыше 9 млн случаев COVID-19, из них 471 тыс. летальных.
  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса в мире продолжает ускоряться, а вызванные ею кризисы будут ощущаться десятилетиями.

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