НБУ рассматривает возможность дальнейшего снижения учетной ставки
Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.
"Если потребительский спрос в Украине не восстановится быстро, то Национальный банк может снижать учетную ставку ниже нейтрального уровня", - говорится в сообщении.
В то же время если потребительский спрос восстановится сразу после отмены карантина, а инфляция ускорится, то НБУ должен будет перейти к более сдержанной политике.
Отмечается, что украинским банкам нужно больше времени, чтобы адаптироваться к низким ставкам. Банки осторожно подходят к снижению ставок по депозитам, учитывая определенный отток наличности из банковской системы в начале коронакризиса и вероятность обострения пандемии. Также во время кризиса растет рисковая надбавка в структуре кредитных ставок.
- Как сообщалось, 11 июня правления Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.
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