НБУ рассматривает возможность дальнейшего снижения учетной ставки

22 июня, 2020, 16:40

Если потребительский спрос в Украине не восстановится быстро, НБУ может снижать ставку ниже нейтрального уровня

Об этом сообщает пресс-служба НБУ на странице в Facebook.

"Если потребительский спрос в Украине не восстановится быстро, то Национальный банк может снижать учетную ставку ниже нейтрального уровня", - говорится в сообщении.

В то же время если потребительский спрос восстановится сразу после отмены карантина, а инфляция ускорится, то НБУ должен будет перейти к более сдержанной политике.

Отмечается, что украинским банкам нужно больше времени, чтобы адаптироваться к низким ставкам. Банки осторожно подходят к снижению ставок по депозитам, учитывая определенный отток наличности из банковской системы в начале коронакризиса и вероятность обострения пандемии. Также во время кризиса растет рисковая надбавка в структуре кредитных ставок.