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Espreso.tvОбществоНа Ривненской АЭС обнаружили уже 24 случая COVID-19

На Ривненской АЭС обнаружили уже 24 случая COVID-19


фото: reuters
На Ривненской атомной электростанции зафиксировано пять новых случаев инфицирования коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-служба предприятия.

"Среди работников электростанции зарегистрировали пять новых случаев заболевания. Таким образом, на Ривненской АЭС зарегистрировано 24 случая заболевания COVID-19, один из которых летальный и четверо выздоровевших работников", - говорится в сообщении.

Сейчас среди персонала РАЭС на работу из дому перевели 913 работников атомной электростанции, в отпусках - 1374 лица.

По состоянию на утро понедельника, 22 июня, на Ривненщине зарегистрировали 23 новых случая заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии - 2982 инфицирования COVID-19.

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