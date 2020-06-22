На Львовщине увеличат финансирование COVID-пакета и примут кадровые решения, - Степанов

22 июня, 2020, 22:25

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсирует кадровые решения во Львовской области, которая в очередной раз бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram .

Будут осуществлены определенные кадровые изменения, поставлена задача увеличить количество тестирований на коронавирус и будет изменено финансирование COVID-пакета.

"Я вижу проблему руководства - и была соответствующая моя реакция. Я вижу проблему контроля лекарственных средств. Если на этой неделе не увижу конкретных сдвигов, то не исключаю, что буду ставить вопрос смены руководства департамента здравоохранения Львовской обладминистрации. Потому что ситуация сложная. Пожалуйста, делайте выводы ", - заявил Степанов.

Министр отметил, что руководство Минздрава решило срочно посетить Львовскую область, поскольку в последнее время там резко возросло количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также количество госпитализированных.

По словам главы ведомства, во время визита выявлен ряд недостатков в работе местного лабораторного центра, в частности, большая очередь на проведение тестирований. В связи с этим принято решение о смене руководства лаборатории.

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