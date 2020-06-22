На Луганщине полицейский стал участником ДТП, пострадали 9 человек

22 июня, 2020, 21:29

В результате дорожно-транспортного происшествия в Луганской области с участием автомобиля, которым управлял инспектор полиции, пострадали 9 человек

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

"Следствием установлено, что 22 июня около 11:00 утра на автодороге в пгт Новоайдар Новоайдарского района правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в маршрутном такси находились 7 пассажиров и водитель. В автомобиле Volkswagen Vento, кроме водителя-правоохранителя, находилось 3 военнослужащих.

В результате ДТП госпитализированы в медицинское учреждение водитель автомобиля Volkswagen Vento в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств - с телесными повреждениями разной степени тяжести.

По материалам следствия, правоохранитель, инспектор полиции одного из отделов Главного управления Нацполиции в Луганской области, находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесные повреждения).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства указанной аварии, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия. Виновник ДТП будет установлен после проведения судебных экспертиз, заявили в прокуратуре.

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