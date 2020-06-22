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Espreso.tvОбществоНа Черниговщине лабораторию по тестированию на COVID-19 в полном составе отправили на карантин

На Черниговщине лабораторию по тестированию на COVID-19 в полном составе отправили на карантин

Лабораторный центр Нежина был отправлен на карантин после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19

Об этом сообщает Mynizhyn.com .

Сообщается, что на самоизоляцию отправили Нежинский горрайонный отдел ГУ "Черниговский областной лабораторный центр МЗ Украины" из-за того, что у одного из фельдшеров, который принимал граждан, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Сейчас тестирование на COVID-19 проходят все работники центра.

Отметим, по состоянию на 22 июня в Черниговской области обнаружили 480 случаев инфицирования коронавирусом.

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