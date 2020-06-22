Минздрав назвал причину 200 новых случаев коронавируса в сутки во Львовской области
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба Офиса президента.
Во время селекторного совещания с президентом Зеленским по предотвращению распространения коронавируса главный санврач Ляшко отметил, что такое значительное количество лабораторно подтвержденных положительных случаев COVID-19 появилось из-за того, что была устранена большая очередь граждан, ожидающих тесты".
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Отметим, за 21 июня на Львовщине методом ПЦР-тестирования у 200 человек подтвердили коронавирус
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