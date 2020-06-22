Министр культуры Ткаченко продал 25% "Одесской киностудии" банкиру Морозову, -СМИ

22 июня, 2020, 15:29

Экс-глава "1+1 медиа" недавно покинул Верховную Раду в связи с назначением министром культуры, продал свой пакет акций "Одесской киностудии" в размере 25% -1 акция банкиру Александру Морозову

Об этом сообщает "Экономическая правда" .

Согласно сообщению, экс-глава "1+1" медиа и бывший народный депутат Александр Ткаченко продал свой пакет акций ЗАО "Одесская киностудия" в размере 25% - 1 акция банкиру Александру Морозову.

"Решение о вступлении на должность министра было принято быстро, в разрезе одной недели. Конфликт интересов был очевидным, поскольку государство владеет 50% + 1 акцией Одесской киностудии, которые находятся в управлении министерства. Поэтому продажа должна была быть оперативной. Идти по пути due diligence , проводить аукционы и т.д., а потом еще года два рассказывать об аудитах, поисках покупателя - не мой подход ", - цитирует издание слова Ткаченко.

Он уточнил, что после избрания народным депутатом и до момента продажи оставался владельцем без права влияния и контроля, а его доля была передана в управление по договору.

По словам министра, объектом сделки были 100% акций британской компании Cinema Love Ltd, которой принадлежит ООО "Новая киностудия", которая владеет указанным пакетом акций Одесской киностудии.

Сумма сделки является коммерческой тайной и не разглашается.

Ткаченко уточнил, что давно знаком с новым владельцем и имеет историю бизнес-отношений, в частности вместе были соучредителями компании "Нова мова", которая производила программы "Післямова" и "Обличчя світу", снимала сериалы.

Министр подчеркнул, что покупатель - не оффшорная непонятная компания, не слепые трасты, а конкретный человек, которому он доверяет.

Он сообщил, что новый совладелец не планирует никаких кардинальных изменений в стратегии развития, в том числе смену руководства.

"Знаю, что у него такие же планы, как у меня: развивать киностудию. Уверен, что никакими делами, которые навредят киностудии, заниматься не будет. Жилые дома там точно не появятся, как и не появились за 15 лет" , - сказал Ткаченко.

Согласно данным системы раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), государству принадлежит 50% + 2 акции, а еще одним владельцем Одесской киностудии с пакетом акций 25% -1 акция через ООО "Медиа Коворкинг" выступает застройщик Андрей Ваврыш .

Министр добавил, что Ваврыш также разделяет идею построения современного медийного комплекса с современным центром постпродакшена полного цикла, не рассматривает Одесскую киностудию как площадку для жилой застройки.