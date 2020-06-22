Минрегион анонсировал массовые проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий Украины.
По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, возобновление работы заведений общественного питания иногда привело к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. Это, в свою очередь, повлияло на рост количества больных COVID-19.
"Считаю, что необходимые массовые проверки; не менее 10 000 проверок Госпотребслужбой за соблюдением заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - цитирует пресс-служба слова Чернышева.
Министр отметил, что опасность также существует для пользователей транспорта.
В министерстве отметили, что проверки поручат Государственной службе безопасности на транспорте, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также Национальной полиции.
- Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине зафиксировано 37 241 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1012 - смертельные, 16642 пациенты выздоровели.
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