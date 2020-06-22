 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМинрегион анонсировал массовые проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за коронавируса

Минрегион анонсировал массовые проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за коронавируса


фото: reuters
Министерство развития общин и территорий Украины поручило провести не менее 10 тыс. проверок заведений общественного питания

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий Украины.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, возобновление работы заведений общественного питания иногда привело к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. Это, в свою очередь, повлияло на рост количества больных COVID-19.

"Считаю, что необходимые массовые проверки; не менее 10 000 проверок Госпотребслужбой за соблюдением заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - цитирует пресс-служба слова Чернышева.

Министр отметил, что опасность также существует для пользователей транспорта.

В министерстве отметили, что проверки поручат Государственной службе безопасности на транспорте, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также Национальной полиции.

  • Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине зафиксировано 37 241 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1012 - смертельные, 16642 пациенты выздоровели.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать