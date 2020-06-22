Минрегион анонсировал массовые проверки кафе, ресторанов и транспорта из-за коронавируса

22 июня, 2020, 12:36

Министерство развития общин и территорий Украины поручило провести не менее 10 тыс. проверок заведений общественного питания

Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин и территорий Украины.

По словам министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, возобновление работы заведений общественного питания иногда привело к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований. Это, в свою очередь, повлияло на рост количества больных COVID-19.

"Считаю, что необходимые массовые проверки; не менее 10 000 проверок Госпотребслужбой за соблюдением заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены уже на следующей неделе", - цитирует пресс-служба слова Чернышева.

Министр отметил, что опасность также существует для пользователей транспорта.

В министерстве отметили, что проверки поручат Государственной службе безопасности на транспорте, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, а также Национальной полиции.