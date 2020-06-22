Минцифры представило бесплатную онлайн-школу для бизнеса в формате сериалов

22 июня, 2020, 11:43

Министерство цифровой трансформации представило национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"22 июня Министерство цифровой трансформации Украины в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC), членом Группы Всемирного банка (World Bank Group), запускает Национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе Дия.Бизнес", - говорится в сообщении.

Цель онлайн-школы - развивать навыки потенциальных и действующих предпринимателей, а также помочь представителям малого и среднего бизнеса воспользоваться широким спектром финансовых услуг и преимуществами цифровых решений.

Обучение в национальной онлайн-школе будет проходить в формате образовательных сериалов. В рамках каждого учебного сериала участники смогут пройти тестирование, получить дополнительные материалы и сертификат по окончании курса.

Кроме того, предполагается формат смешанного обучения на базе центров поддержки предпринимателей Дия.Бизнес.

В Минцифры отметили, что обучение будет бесплатным для всех.

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