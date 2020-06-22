Мэра Черкасс Бондаренко лишили допуска к гостайне
Об этом сообщает Общественное .
"Я, когда пришел на работу, получил два интересных письма. Первый - об отмене Бондаренко допуска к государственной тайне, от СБУ. Интересное письмо, я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, она с утра до ночи занята главой города Черкассы, за то что он посмел, все же, ослабить карантин", - сказал он в видеообращении.
Пресс-секретарь СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога в комментарии отметила, что управление выявило невыполнение Бондаренко обязанностей в отношении государственной тайны.
Сотрудниками Управления было ранее направлено информирование о приведении в соответствие состояния охраны гостайны в Черкасском городском совете.
"Однако городским главой продолжались нарушения требований закона Украины "О государственной тайне" относительно организации и обеспечения режима секретности в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Итак, с учетом выявленных нарушений требований законодательства о государственной тайне, Бондаренко отменен доступ к государственной тайне", - сказала пресс-секретарь.
- Напомним, 2 мая в Черкассах городская власть сняла карантин , в т.ч. на передвижение в общественном транспорте для всех работающих граждан. В ответ Нацполиция открыла производство по 325 статье Уголовного кодекса Украины.
- На понедельник, 4 мая, Бондаренко вызвали на допрос. Городские ячейки оппозиционных партий и движений собираются идти туда вместе с ним - "всем городом».
- Мэр Черкасс Бондаренко обратился к Зеленскому: "Черкассы будут сопротивляться".
- 7 мая Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета горсовета по ослаблению карантина в городе.
- 20 мая на пресс конференции Владимир Зеленский рассказал об отношении к мэру Черкасс Анатолию Бондаренко из-за ситуации с карантином.
- Впоследствии, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал ответ президенту Владимиру Зеленскому по поводу 19 уголовных производств против него.
- Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства.
- Бондаренко заявил, что единственное уголовное производство, возбужденное против него экс-прокурором области Сергеем Овчаренко, закрыто .
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