Ливни, локальные смерчи и град: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 23 июня
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Дожди не только никуда не денутся, но и усилятся. Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской области. Вечером на Киевщине - тоже", - отметила Диденко.
При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи.
Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге Украины, в Кропивницком с районами, на Черкасщине, в Луганской и Донецкой областях.
Температура воздуха ночью +15 ... + 22 ° C, днем градуса разбегутся: на Западе +19 ... + 24 ° C, на Востоке +28 ... + 33 ° C, на Севере, в Центре и на Юге +24 ... + 29 ° C .
В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град.
"Температура воздуха немного понизится, 23-го июня ожидается + 26 ... + 27 ° C", - сообщила синоптик.
В среду, 24 июня, ожидается до + 24 ° C.
По словам Натальи Диденко, во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха.
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