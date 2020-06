Ливни, локальные смерчи и град: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде 23 июня

22 июня, 2020, 14:27

В Украине 23 июня температура воздуха ожидается от +15 до + 22 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Дожди не только никуда не денутся, но и усилятся. Шансы на периодические сильные ливни распространятся до Винницкой и Житомирской области. Вечером на Киевщине - тоже", - отметила Диденко.

При грозах возможны шквалы, град и даже локальные смерчи.

Больше солнца и сухой погоды предполагается на юге Украины, в Кропивницком с районами, на Черкасщине, в Луганской и Донецкой областях.

Температура воздуха ночью +15 ... + 22 ° C, днем градуса разбегутся: на Западе +19 ... + 24 ° C, на Востоке +28 ... + 33 ° C, на Севере, в Центре и на Юге +24 ... + 29 ° C .

В Киеве вторник будет с дождями и грозами. Вечером в отдельных районах возможны сильные ливни, шквал, град.

"Температура воздуха немного понизится, 23-го июня ожидается + 26 ... + 27 ° C", - сообщила синоптик.

В среду, 24 июня, ожидается до + 24 ° C.

По словам Натальи Диденко, во второй половине недели жара вернется, а со следующей недели, с 29-30 июня, снова предполагается понижение температуры воздуха.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb