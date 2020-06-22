Лидера ОУН Кохановского приговорили к двум годам заключения за погромы российских банков
22 июня, 2020, 13:12
Шевченковский районный суд Киева приговорил к двум годам лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Кохановского с отсрочкой на год как "условный срок"
Об этом сообщает Hromadske.
Кохановскому назначили два года тюрьмы, с отсрочкой исполнения на год.
Иск о компенсации убытков не рассмотрели, поскольку представители истца не явились в суд.
Кохановского судили по делу погрома российских банков в 2016 году.
- 20 февраля 2016-го в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты ворвались в отделение "Альфа-банка".
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