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Espreso.tvОбществоЛидера ОУН Кохановского приговорили к двум годам заключения за погромы российских банков

Лидера ОУН Кохановского приговорили к двум годам заключения за погромы российских банков

Шевченковский районный суд Киева приговорил к двум годам лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Кохановского с отсрочкой на год как "условный срок"

Об этом сообщает Hromadske.

Кохановскому назначили два года тюрьмы, с отсрочкой исполнения на год.

Иск о компенсации убытков не рассмотрели, поскольку представители истца не явились в суд.

Кохановского судили по делу погрома российских банков в 2016 году.

  • 20 февраля 2016-го в Киеве представители Добровольческого батальона ОУН забросали камнями здание "Сбербанка России". Также активисты ворвались в отделение "Альфа-банка".
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