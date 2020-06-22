Лидера ОУН Кохановского приговорили к двум годам заключения за погромы российских банков

22 июня, 2020, 13:12

Шевченковский районный суд Киева приговорил к двум годам лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Кохановского с отсрочкой на год как "условный срок"

Об этом сообщает Hromadske.

Кохановскому назначили два года тюрьмы, с отсрочкой исполнения на год.

Иск о компенсации убытков не рассмотрели, поскольку представители истца не явились в суд.

Кохановского судили по делу погрома российских банков в 2016 году.