Киев готов выделить 30 млн грн на новое жилье для жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, - Кличко

22 июня, 2020, 13:08

Киевская власть готова выделить 30 млн грн из резервного фонда столицы на решение жилищного вопроса для жильцов дома на Позняках, где произошел взрыв

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

Кличко отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение о выделении помощи для решения жилищного вопроса.

"Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Половину средств на жилье для пострадавших жителей может предоставить город, а половину правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что на этой неделе Киев выделит материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших.

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