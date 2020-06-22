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Espreso.tvОбществоКиев готов выделить 30 млн грн на новое жилье для жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, - Кличко

Киев готов выделить 30 млн грн на новое жилье для жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, - Кличко

Киевская власть готова выделить 30 млн грн из резервного фонда столицы на решение жилищного вопроса для жильцов дома на Позняках, где произошел взрыв

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

Кличко отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение о выделении помощи для решения жилищного вопроса.

"Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Половину средств на жилье для пострадавших жителей может предоставить город, а половину правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что на этой неделе Киев выделит материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших.

  • Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших людях. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
  • Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
  • Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
  • По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
  • Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненным . 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы.
  • Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться еще двое мужчин . Движение транспорта возле дома перекрыли .

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