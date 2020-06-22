Киев готов выделить 30 млн грн на новое жилье для жителей дома на Позняках, где произошел взрыв, - Кличко
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.
Кличко отметил, что премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал предложение о выделении помощи для решения жилищного вопроса.
"Специалисты говорят, что дом, скорее всего, придется демонтировать. Сегодня утром был на совещании у премьер-министра. Половину средств на жилье для пострадавших жителей может предоставить город, а половину правительство. Премьер-министр поддержал это предложение. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн грн. Премьер-министр пообещал рассмотреть возможность помощи от государства", - сообщил Кличко.
Мэр Киева отметил, что на этой неделе Киев выделит материальную помощь пострадавшим и родственникам погибших.
- Напомним, взрыв на 6-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города Киева произошел в воскресенье, 21 июня 2020, в 10:00. Сначала было известно о 2 погибших людях. Эвакуированных выселяют в интернат на Харьковском шоссе, 121.
- Первой предварительной причиной было названо детонирование газовоздушной смеси без последующего горения. Теперь уже речь идет о двух рабочих версиях. Начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
- Нацполиция проводит обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала этот дом.
- По состоянию на 20:00 воскресенья, 21 июня 2020, на месте чрезвычайной ситуации на киевском жилом массиве Позняки, где произошел взрыв в 9-этажке, найдено тела 3 погибших .
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сейчас судьба трех человек после взрыва на Позняках остается не выясненным . 45 жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева, где произошел взрыв, временно пересилили в один из интернатов столицы.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сейчас под завалами дома на Позняках, где произошел взрыв, могут находиться еще двое мужчин . Движение транспорта возле дома перекрыли .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие
-
Читайте также
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие