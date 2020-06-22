Курс валют: гривна начала неделю с укрепления
22 июня, 2020, 09:30
Национальный банк Украины 22 июня 2020 года установил официальный курс гривны на отметке 26,72 грн / $
Об этом говорится на сайте НБУ.
По состоянию на 19 июня курс составил 26,76 гривны.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,9953 гривны за евро. По состоянию на 19 июня курс составлял 30,06 гривны.
На наличном рынке 22 июня, по состоянию на 9:23, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 26,72, продают - по 27,02 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 26,65 до 26,78 грн / $, продажи - в пределах 26,79-26,90 грн / $.
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