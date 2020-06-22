КСУ возобновил дело о неконституционности закона про Фонд гарантирования вкладов, - СМИ

22 июня, 2020, 15:50

Конституционный суд Украины неожиданно возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов физических лиц

Об этом сообщает НВ Бизнес.

"Конституционный суд Украины неожиданно возобновил дело, которым может признать неконституционным закон о Фонде гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в сообщении.

Согласно письму Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который есть в распоряжении издания, председатель Фонда Светлана Рекрут просит президента Украины Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности Украины из-за угрозы государственного масштаба в экономической сфере.

Отмечается, что дело, которое пролежало четыре года на полке в Конституционном суде Украины, 16 июня этого года было восстановлено.

Так, КСУ с 25 апреля 2016 г. по представлению Верховного суда Украины (ВСУ) рассматривается вопрос соответствия норм закона о ФГВФЛ Конституции Украины.

"Цель этого представления - признание неконституционным Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", - говорится в письме.

В письме утверждается, что "удовольствие КСУ конституционного представления в полном объеме мгновенно выведет за пределы правового поля весь институт системы гарантирования вкладов, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков", - отмечается в письме.

Отмечается, что последствия использования такого прецедента в конституционном представлении будут иметь катастрофический характер как отдельно для деятельности Фонда, Кабинета министров, Национального банка Украины и других органов, так и для стабильности всей финансовой системы Украины.

В частности, это может сделать невозможным вывод неплатежеспособных банков с рынка и удовлетворение требований вкладчиков и других кредиторов таких банков; отменит требования к связанным с неплатежеспособными банками лицам по возмещению ущерба банку и его кредиторам; сделает невозможным выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках действующих международных программ и меморандумов.

«Кроме этого, важным вопросом также является вопрос легитимности принятых Фондом решений со дня принятия закона, в том числе по АО КБ Приватбанк», - подчеркивается в письме.

В издании отметили, что КСУ возобновил рассмотрение этого дела сразу же, после частичного удовлетворения 15 июня кассационной жалобы НБУ в деле Суркисов.