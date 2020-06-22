Криклий поручил усилить проверки санитарных норм на транспорте

22 июня, 2020, 15:31

Криклий анонсировал увеличение количества транспорта, но призвал пассажиров не пренебрегать противоэпидемическими требованиями, проверки которых будут проводиться постоянно

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

«Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекцию. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно», - цитирует пресс-служба слова министра инфраструктуры Владислава Криклия.

В частности, уже состоялись проверки соблюдения карантинных требований в пригородных поездах Юго-Западной железной дороги.

Кроме того, все поезда, курсирующие по столичной магистрали, отныне проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо. Дополнительный контроль на турникетах позволяет провести температурный скрининг пассажиров, напомнить им об обязательном ношении маски и предлагает воспользоваться антисептиком. Каждый поезд сопровождается стрелками военизированной охраны, которые постоянно следят за соблюдением порядка и карантинных требований в каждом из вагонов. В случае отказа пассажира выполнять их, на ближайшей станции будет вызвана полиция и составлен протокол.

В пресс-службе добавили, что кроме пригородного железнодорожного транспорта Мининфраструктуры поручило усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров на городском транспорте, а также на автотранспорте пригородного и межобластного сообщения.

Криклий также призвал пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда - соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора.