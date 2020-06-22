Крупнейшим спонсором "Партии Шария" в 2020 году стала ОО "Партия Шария", - "Честно"

Об этом сообщило движение "ЧЕСТНО".

"Три общественных организации в этом году профинансировали "Партию Шария" на более миллион гривень. Все ОО основаны работниками и партийцами. Такие данные указаны в отчете партии за 1 квартал. За последние несколько месяцев партия существенно активизировалась, имеет почти 50 офисов и 20 работников на минимальных зарплатах ", - говорится в сообщении.

Крупнейшим донором "Партии Шария" в 1 квартале стала ОО "Партия Шария". В целом одноименная ОО перечислила на центральный счет партии 430 тыс. грн. Созданной в сентябре 2019 ОО руководит Иван Мамчур, шестой номер в списке партии в парламенте. Сам Мамчур позиционирует себя как CEO партии, однако официально зарплаты там не получает, а наоборот, финансирует партию через свою ГО.

Еще 306 тыс. грн на центральный счет партии перечислила ОО "Право на правду". Такое же название имеет и зарегистрированное на партию печатное издание (партийная газета). Судя по всему, ОО создали именно для работы в интересах партии, ведь зарегистрирована в конце января 2020 года, а уже в начале февраля ОО начала финансировать "Партию Шария".

Соучредителем и руководителем ОО является одессит Олег Николаевич Нагаткин. В реестрах Нагаткин указан как руководитель более 30 предприятий, большинство из которых прекратили свою деятельность. Среди активных предприятий, которые возглавляет Нагаткин, ОАО "Одессатеплокоммунэнерго". Он также является руководителем одесского отделения "Партии Шария". Алексей Олегович Нагаткин (вероятнее всего, сын Олега Нагаткина) получает в партии зарплату - совокупно 4600 грн в феврале-марте этого года.

Кроме денежных взносов, ОО «Право на власть" предоставляет партии еще и спонсорские взносы. в целом на 124 тыс. грн в 1 квартале 2020 года. Для одесского отделения партии ОО арендует офис в Одессе, а также 7 офисов в райцентрах области. Также ОО арендует для партии автомобиль Opel Vivaro.

Еще почти 270 тыс. грн на центральный счет партии перечислила ОО "Искатели решений", зарегистрированная в Днепре. Как и в предыдущем случае, ОО "Искатели решений" была зарегистрирована уже в этом году (февраль) и вскоре после регистрации начала финансировать партию (в марте). Руководителем ОО является Коваленко Станислав Юрьевич. Его полный тезка, также из Днепра, фактически в те дни, когда ОО перечисляла партии деньги, в поисках работы разместил на сайте Work.ua собственное резюме .

Формально в том, что ОО финансирует партию, нет ни одного нарушения. Закон запрещает финансировать партии благотворительным и религиозным организациям, однако этот запрет не распространяется на ОО, которые также являются неприбыльными организациями. Некоторые партии этим активно пользуются, ведь это позволяет не показывать реального донора или доноров.

Ранее Движение ЧЕСТНО уже писало, что общественные организации в предыдущие годы профинансировали партии на более 25 млн грн. Еще большие суммы ОО теряли на ведение рекламных кампаний в пользу кандидатов и партий и эти расходы в финотчетности не попали. Самыми популярными среди ОО является "Самопомич", "Оппозиционный блок" и партия "Слуга народа". Как и в случае с "Партией Шария", эти ОО создавали либо работники, либо члены партий, либо даже члены политсоветов партий, что свидетельствует об умышленном использовании ГО в интересах партий. Об этом свидетельствует и то, что эти ОО очень часто носят те же названия, что и партии.

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