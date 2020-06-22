 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Харькове возле "чернобыльской" больницы во время столкновений пострадали двое полицейских

Коронавирус: в Харькове возле "чернобыльской" больницы во время столкновений пострадали двое полицейских

В Харькове во время стычки возле "чернобыльской" больницы, куда граждане пытались не пустить "скорую" с COVID-пациентом, пострадали двое правоохранителей, полиция по факту событий открыла три уголовных производства

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции. По факту происшествия следователи открыли три уголовных производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

  • В Харькове около сотни человек выступили против лечения в диспансере радиационной защиты больных COVID-19 .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать