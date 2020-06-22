Коронавирус: в Харькове возле "чернобыльской" больницы во время столкновений пострадали двое полицейских

22 июня, 2020, 15:39

В Харькове во время стычки возле "чернобыльской" больницы, куда граждане пытались не пустить "скорую" с COVID-пациентом, пострадали двое правоохранителей, полиция по факту событий открыла три уголовных производства

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Полиция расследует обстоятельства конфликта во время акции возле медицинского учреждения в Шевченковском районе Харькова. В больницу с травмами доставлены двое сотрудников территориального отдела полиции. По факту происшествия следователи открыли три уголовных производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 13:00 произошла стычка, в результате которой двое 24-летних оперуполномоченных Шевченковского отдела полиции получили телесные повреждения. Один из полицейских получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, другой - ушиб голени.

Следственным отделом Шевченковского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Харькове около сотни человек выступили против лечения в диспансере радиационной защиты больных COVID-19 .

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