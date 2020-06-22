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Espreso.tvОбществоКомитет Рады рекомендует принять законопроект, который легализирует частных детективов

Комитет Рады рекомендует принять законопроект, который легализирует частных детективов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять законопроект о легализации частных детективов

Об этом сообщается на сайте парламента.

Члены комитета рассмотрели законопроект №3010 и альтернативный ему законопроект №3010-1. Авторы проектов объяснили, что они необходимы, чтобы законодательно урегулировать частную детективную практику.

"В Украине этот вид услуг на законодательном уровне до сих пор не определен. Вместе с тем детективная деятельность указана в КВЭД - 2010 как один из видов хозяйственной деятельности. Поэтому принятие проекта о частной детективной деятельности позволит на законодательном уровне поставить такой вид деятельности под надлежащий контроль государства", - отмечается в сообщении.

Законопроектами предлагается определить:

  • сферу частной детективной деятельности, в том числе виды детективных услуг субъектов их производства (предоставления);
  • квалификационные требования к частным детективам;
  • основные права и обязанности субъектов частной детективной деятельности, в том числе правовые механизмы защиты интересов заказчиков детективных услуг;
  • обязанности субъекта частной детективной деятельности по учету предоставленных детективных услуг, хранения конфиденциальной информации, защиты персональных данных, полученных в процессе оказания детективных услуг;
  • организация государственного и общественного контроля за частной детективной деятельностью.

По результатам обсуждения Комитет рекомендовал принять за основу законопроект №3010.

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