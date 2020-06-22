Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 миллионов
22 июня, 2020, 11:29
По состоянию на утро 22 июня во мире зарегистрировано 9 060 780 случаев коронавируса, в частности 470 703 летальных случаев и 4 838 359 выздоровления
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
В США сегодня 2356715 случаев коронавируса, из них 122 247 летальных и 980355 случаев выздоровления.
В Бразилии - 1086990 случаев COVID-19, в частности 50 659 человека погибли и 579 226 выздоровели.
В России - 592 280 инфицированных.
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