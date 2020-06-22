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Espreso.tvМирКоличество инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 9 млн

По состоянию на утро, 22 июня, в мире 9051535 случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

По состоянию на понедельник, 22 июня, всего в мире коронавирусом заразились 9051535 человек.

В США сегодня 2356657 случаев коронавируса из них 122 247 летальных и 980355 случай выздоровления.

А в Бразилии - 1086990 случаев COVID-19, в частности 50 659 человек погибли и 579 226 выздоровели.

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