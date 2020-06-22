Коболев рассказал о планах Нафтогаза разместить акции на биржах Лондона или Нью-Йорка

22 июня, 2020, 13:34

По словам главы НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева, он планирует осуществить первичное размещение акции компании на рынке до 2023 года

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил в интервью LIGA.net .

"Мне нужно подготовить компанию к IPO до конца своего контракта. Думаю, что это реально сделать за три года, если между "Нафтогазом" и Кабмином будет грамотное сотрудничество. Выставлять будем всю группу на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка", - отметил Коболев.

Он отметил, что "Нафтогаз" может стать самой дорогой государственной компанией в Украине, но цифру назвать трудно.

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Коболев уточнил, что в планах Нафтогаза привлечь "якорных инвесторов", поскольку это снижает риск корпоративного рейдерства.

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