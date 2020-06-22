Коболев рассказал о планах Нафтогаза разместить акции на биржах Лондона или Нью-Йорка
Об этом глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил в интервью LIGA.net .
"Мне нужно подготовить компанию к IPO до конца своего контракта. Думаю, что это реально сделать за три года, если между "Нафтогазом" и Кабмином будет грамотное сотрудничество. Выставлять будем всю группу на фондовой бирже Лондона, или Нью-Йорка", - отметил Коболев.
Он отметил, что "Нафтогаз" может стать самой дорогой государственной компанией в Украине, но цифру назвать трудно.
Читайте также: "Нафтогаз" основал новую бурильную компанию
Коболев уточнил, что в планах Нафтогаза привлечь "якорных инвесторов", поскольку это снижает риск корпоративного рейдерства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие