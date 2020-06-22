Канал, который связывают с Медведчуком, анонсировал трансляцию из Кремля концерта запрещенных в Украине артистов

22 июня, 2020, 09:05

Телеканал нардепа от ОПЗЖ Тараса Казака "112 Украина", который связывают с лидером ОПЗЖ, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, анонсировал трансляцию из Кремля концерта с участием запрещенных в Украине артистов

Объявление размещено на сайте "112 Украина" .

"22 июня в эфире телеканала "112 Украина" - полномасштабный телевизионный марафон "День памяти погибших в Великой Отечественной войне". ... В частности, вниманию зрителей будет предложен большой концерт "Накануне победной весны" с участием Тамары Гвердцители и других звезд эстрады, представляющих, в частности, Грузию и Беларусь ", - говорится в сообщении.

В то же время на Youtube-канале Гвердцители размещена видеозапись концерта. Среди других участников - люди, которых в Украине внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности: Лев Лещенко, Стас Пьеха, Олекандр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.

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