Канал, который связывают с Медведчуком, анонсировал трансляцию из Кремля концерта запрещенных в Украине артистов
Объявление размещено на сайте "112 Украина" .
"22 июня в эфире телеканала "112 Украина" - полномасштабный телевизионный марафон "День памяти погибших в Великой Отечественной войне". ... В частности, вниманию зрителей будет предложен большой концерт "Накануне победной весны" с участием Тамары Гвердцители и других звезд эстрады, представляющих, в частности, Грузию и Беларусь ", - говорится в сообщении.
В то же время на Youtube-канале Гвердцители размещена видеозапись концерта. Среди других участников - люди, которых в Украине внесли в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности: Лев Лещенко, Стас Пьеха, Олекандр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов.
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