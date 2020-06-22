 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКафе и рестораны: в Госпотребслужбе сообщили, как ослабят карантин в Киеве

Кафе и рестораны: в Госпотребслужбе сообщили, как ослабят карантин в Киеве

В Госпотребслужбе подтвердили, что Киев готов к смягчению карантина, назвали заведения, которые откроют, и рассказали о методах контроля

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава ведомства Олег Рубан.

"Согласно новым показателям Минздрава по поводу готовности к ослаблению карантина, ситуация в Киеве стабильная и контролируемая. Вводится адаптивный карантин для субъектов хозяйствования по определенным критериям", - отметил Рубан.

Он также предупредил, что учреждения будут проверять на предмет соблюдения карантина.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Киеве предусматривается ослабление ограничений для кафе и ресторанов, культурных и развлекательных заведений, гостиниц, проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий и тому подобное.

  • Министерство здравоохранения опубликовало перечень регионов, которые могут переходить к ослаблению карантина согласно новым правилам.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать