Кафе и рестораны: в Госпотребслужбе сообщили, как ослабят карантин в Киеве

22 июня, 2020, 19:15

В Госпотребслужбе подтвердили, что Киев готов к смягчению карантина, назвали заведения, которые откроют, и рассказали о методах контроля

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава ведомства Олег Рубан.

"Согласно новым показателям Минздрава по поводу готовности к ослаблению карантина, ситуация в Киеве стабильная и контролируемая. Вводится адаптивный карантин для субъектов хозяйствования по определенным критериям", - отметил Рубан.

Он также предупредил, что учреждения будут проверять на предмет соблюдения карантина.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в Киеве предусматривается ослабление ограничений для кафе и ресторанов, культурных и развлекательных заведений, гостиниц, проведения массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий и тому подобное.