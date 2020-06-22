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Espreso.tvОбществоГрозы, град и шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

Грозы, град и шквалы: украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

22 июня в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий со шквалами ветра до 15-20 м / с

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС .

Отмечается, 22 июня в Украине, кроме восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м /, с; в Закарпатской и Прикарпатской областях значительные дожди.

По Киеву и Киевской области Днем 22 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).

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