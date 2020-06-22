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Espreso.tvОбществоГосударственный "Электротяжмаш" довели до банкротства, - заместитель главы Фонда госимущества

Государственный "Электротяжмаш" довели до банкротства, - заместитель главы Фонда госимущества


фото: privatization.gov.ua
В Фонде госимущества заявили, что менеджмент государственного предприятия "Электротяжмаш" фактически довели до банкротства

Об этом сказал заместитель главы Фонда Сергей Игнатовский, передает пресс-служба ведомства.

Он рассказал, что в течение многих лет "коррупционеры паразитировали на государственном предприятии". Делали это, назначая подконтрольный менеджмент, который использовал мощности предприятия в интересах отдельных бизнес-групп.

В Фонде говорят, что фактическое банкротство увидели после передачи им функции управления.

Так, при назначении нового руководителя, дело которого сейчас рассматривает суд, на счетах "Электротяжмаша" остался миллион гривень, при необходимых 60 млн, а 80% заказов не выполняли в сроки, предусмотренные договорами.

"Руководство ФГИУ заявляет о готовности всячески содействовать следствию и надеется на объективное рассмотрение дела с целью наказания всех действительно причастных к коррупционным схемам и обеспечению государственных интересов", - убеждает Игнатовский.

  • Напомним, 16 июня прокуратура провела обыски на государственном предприятии "Завод "Электротяжмаш" в связи с возможной растратой государственного имущества и поставками запчастей в Россию в обход санкций.
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