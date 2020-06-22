Глава Фонда госимущества раскритиковал решение правительства сделать уголь основой производства электричества в Украине

22 июня, 2020, 15:10

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что использование исключительно угля для производства электричества в Украине до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 млрд грн, что создаст проблемы для Центрэнерго

Об этом Сенниченко написал в Facebook.

"Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 г. о том, чтобы обязать Центрэнерго закупать уголь "отечественного" производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях Центрэнерго будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии" , - написал Сенниченко.

Чиновник добавил, что при использовании Центрэнерго газа себестоимость киловатт-часа составит 83 копейки, а если использовать только уголь, цена киловатт-часа вырастет до 1,2 грн.

Сенниченко также отметил, что для Центрэнерго важно давать Украине как можно более дешевую электроэнергию, поэтому в интересах людей и производства в данной ценовой конъюнктуре оптимально использовать комбинированную топливную модель и примешивать дешевый газ. При этом он отметил, что использование исключительно угля до конца года приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 млрд грн, что "окончательно поставит на Центрэнерго крест".

"Поэтому мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт (!), а не каких-либо отечественных", - написал Сенниченко.

По словам Сенниченко, пока Фонд госимущества ждет решения Кабмина по этому вопросу, а также стратегии оздоровления угольной отрасли Министерства энергетики.

Напомним, 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Соответствующее решение Кабинета министров было принято на заседании того же дня.