Фонд гарантирования вкладов подал в суд на экс-руководителей обанкротившегося Платинум Банка на почти 1,5 млрд грн

22 июня, 2020, 13:28

Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к бывшим членам правления и наблюдательному совету Платинум Банка о солидарном взыскании на 1,48 млрд грн

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Среди ответчиков в том числе Екатерина Рожкова (экс и.о. главы правления Платинум Банка, действующий первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-глава правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-глава наблюдательного совета) и другие лица.

Согласно сообщению, ФГВО обосновывает свой иск тем, что ответчики, которые были должностными лицами Платинум Банка, "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившееся в принятии необоснованных решений" по кредитованию ряда компаний, а также "осуществление ряда заведомо убыточных активных операций , а именно продолжение конечных сроков возврата кредитных средств (не были возвращены банку), перенос сроков уплаты процентов с уменьшением процентной ставки за пользование кредитными средствами, по денежным обязательствам заемщиков, юридических лиц, на значительные суммы под явно неликвидное обеспечение в виде имущественных прав по договорам поставки, залога ценных бумаг и обеспечения стоимость которого не могло полностью покрыть денежные обязательства заемщиков, прямо противоречило интересам ПАО "Платинум Банк" и его кредиторам ", вызвали нанесение вреда Платинум Банка в размере 1,48 млрд грн, которая состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

По заключению ФГВО, оказание таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, нарушение нормативов НБУ, отнесение Платинум Банка к категории неплатежеспособных, причинение вреда банка, вкладчикам и другим его кредиторам.

17 июня Хозсуд г. Киева предоставил Фонду гарантирования 5 дней на устранение недостатков искового заявления, в т.ч. обоснования оснований для объединения исковых требований.