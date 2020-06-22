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Espreso.tvОбществоФонд гарантирования вкладов подал в суд на экс-руководителей обанкротившегося Платинум Банка на почти 1,5 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов подал в суд на экс-руководителей обанкротившегося Платинум Банка на почти 1,5 млрд грн


фото: korrespondent.net
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к бывшим членам правления и наблюдательному совету Платинум Банка о солидарном взыскании на 1,48 млрд грн

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Среди ответчиков в том числе Екатерина Рожкова (экс и.о. главы правления Платинум Банка, действующий первый заместитель главы правления НБУ), Константин Смольский (экс-глава правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (экс-глава наблюдательного совета) и другие лица.

Согласно сообщению, ФГВО обосновывает свой иск тем, что ответчики, которые были должностными лицами Платинум Банка, "вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, выразившееся в принятии необоснованных решений" по кредитованию ряда компаний, а также "осуществление ряда заведомо убыточных активных операций , а именно продолжение конечных сроков возврата кредитных средств (не были возвращены банку), перенос сроков уплаты процентов с уменьшением процентной ставки за пользование кредитными средствами, по денежным обязательствам заемщиков, юридических лиц, на значительные суммы под явно неликвидное обеспечение в виде имущественных прав по договорам поставки, залога ценных бумаг и обеспечения стоимость которого не могло полностью покрыть денежные обязательства заемщиков, прямо противоречило интересам ПАО "Платинум Банк" и его кредиторам ", вызвали нанесение вреда Платинум Банка в размере 1,48 млрд грн, которая состоит из сумм невозвращенных и списанных в убыток кредитных средств.

По заключению ФГВО, оказание таких действий привело к отсутствию в банке средств для выполнения своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, нарушение нормативов НБУ, отнесение Платинум Банка к категории неплатежеспособных, причинение вреда банка, вкладчикам и другим его кредиторам.

17 июня Хозсуд г. Киева предоставил Фонду гарантирования 5 дней на устранение недостатков искового заявления, в т.ч. обоснования оснований для объединения исковых требований.

  • Национальный банк Украины признал Платинум Банк неплатежеспособным в январе 2017 года, а в феврале того же года финучреждение отправили на ликвидацию.
  • По данным издания Finbalance, объем требований кредиторов Платинум Банка - 7,04 млрд грн, оценочная стоимость ликвидационной массы - 1,94 млрд грн, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов - 5,1 млрд грн. На 01.06.2020 вкладчика Платинум Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 4,82 млрд грн (98,6% запланированных выплат).
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