Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч
22 июня, 2020, 11:42
Число жертв эпидемии коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч человек, за минувшие сутки зафиксировали 641 летальный случай
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Бразилии.
За сутки в стране обнаружили 17 459 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в Бразилии коронавирус диагностировали у 1086990 человек.
Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.
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