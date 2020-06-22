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Espreso.tvОбществоЧисло жертв коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч

Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч


фото: reuters
Число жертв эпидемии коронавируса в Бразилии превысило 50 тысяч человек, за минувшие сутки зафиксировали 641 летальный случай

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Бразилии.

За сутки в стране обнаружили 17 459 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Бразилии коронавирус диагностировали у 1086990 человек.

Бразилия занимает второе после США место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом.

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