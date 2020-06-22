Чемпионка Европы по стрельбе умерла после родов
22 июня, 2020, 15:16
Чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м Бобана Величкович умерла от осложнений, которые возникли во время родов
Об этом сообщает Danas.
30-летняя сербская спортсменка родила ребенка еще 20 дней назад. Все это время медики боролись за ее жизнь. В течение последней недели Величкович находилась в коме. Жизни ребенка ничто не угрожает.
Величкович 10 лет представляла сборную Сербии. На последнем чемпионате Европы в Польше она завоевала две золотые медали - в составе национальной команды и личную.
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