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Espreso.tvСпортЧемпионка Европы по стрельбе умерла после родов

Чемпионка Европы по стрельбе умерла после родов


фото: serbianshooting.rs
Чемпионка Европы по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м Бобана Величкович умерла от осложнений, которые возникли во время родов

Об этом сообщает Danas.

30-летняя сербская спортсменка родила ребенка еще 20 дней назад. Все это время медики боролись за ее жизнь. В течение последней недели Величкович находилась в коме. Жизни ребенка ничто не угрожает.

Величкович 10 лет представляла сборную Сербии. На последнем чемпионате Европы в Польше она завоевала две золотые медали - в составе национальной команды и личную.

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