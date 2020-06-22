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Espreso.tvОбществоБез карантина: пограничники разрешили проезжать по территории Украины за 2 дня

Без карантина: пограничники разрешили проезжать по территории Украины за 2 дня

Правительство разрешило лицам, следующим транзитом через Украину, не находиться на обсервации или самоизоляции

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Правительство определило, что во время транзита не подлежат обсервации или двухнедельной самоизоляции те лица, которые покинут пределы Украины в течение двух суток", - говорится в сообщении.

Кабмин также предусмотрел отказ в пересечении государственной границы иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 или обсервацией.

  • Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой.
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