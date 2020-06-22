Без карантина: пограничники разрешили проезжать по территории Украины за 2 дня

22 июня, 2020, 19:00

Правительство разрешило лицам, следующим транзитом через Украину, не находиться на обсервации или самоизоляции

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Правительство определило, что во время транзита не подлежат обсервации или двухнедельной самоизоляции те лица, которые покинут пределы Украины в течение двух суток", - говорится в сообщении.

Кабмин также предусмотрел отказ в пересечении государственной границы иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19 или обсервацией.