Авто и смартфоны: оккупанты в Крыму обещают призы за голосование по поправкам к Конституции РФ

22 июня, 2020, 19:56

В оккупированном Севастополе пообещали разыграть призы среди участников голосования по поправкам к Конституции РФ

Об этом со ссылкой на подконтрольного Кремлю и.о. главы города Михаила Развожаева сообщают местные СМИ, передает "Крим.Реалии" .

Так, по словам Развожаева, севастопольская организация "Родной край" будет проводить в городе "викторину".

На выходе из избирательных участков людям будут ставить семь вопросов на знание истории, культуры и архитектуры Севастополя и выдавать купон, который станет основанием для получения подарка.

Уточняется, что среди призов - семь автомобилей Kia Rio и 70 смартфонов Samsung Galaxy A71.