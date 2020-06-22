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Espreso.tvОбществоАвто и смартфоны: оккупанты в Крыму обещают призы за голосование по поправкам к Конституции РФ

Авто и смартфоны: оккупанты в Крыму обещают призы за голосование по поправкам к Конституции РФ

В оккупированном Севастополе пообещали разыграть призы среди участников голосования по поправкам к Конституции РФ

Об этом со ссылкой на подконтрольного Кремлю и.о. главы города Михаила Развожаева сообщают местные СМИ, передает "Крим.Реалии" .

Так, по словам Развожаева, севастопольская организация "Родной край" будет проводить в городе "викторину".

На выходе из избирательных участков людям будут ставить семь вопросов на знание истории, культуры и архитектуры Севастополя и выдавать купон, который станет основанием для получения подарка.

Уточняется, что среди призов - семь автомобилей Kia Rio и 70 смартфонов Samsung Galaxy A71.

  • Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправка к Конституции РФ о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
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