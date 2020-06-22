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Espreso.tvСпортАрендовали автокран: фанаты "Зари" ошарашили способом просмотра матча во время карантина

Арендовали автокран: фанаты "Зари" ошарашили способом просмотра матча во время карантина


фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk
Двое фанатов луганской "Зари" арендовали автокран, чтобы посмотреть игру любимой команды на стадионе

Об этом сообщает официальный facebook "Зари".

Болельщикам запрещено просматривать матчи вживую из-за пандемии коронавируса, однако настоящие фаны могут найти оригинальный способ, чтобы поддержать любимую команду.

"Современные проблемы требуют современных решений. Двое наших фанатов арендовали автокран, чтобы посмотреть вживую игру "Зари" и "Десны". Респект, ребята!", - говорится в заявлении луганского клуба.

Встреча "Десна" - "Заря" завершилась со счетом 2: 1 в пользу гостей.

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