Арендовали автокран: фанаты "Зари" ошарашили способом просмотра матча во время карантина
22 июня, 2020, 12:14
Двое фанатов луганской "Зари" арендовали автокран, чтобы посмотреть игру любимой команды на стадионе
Об этом сообщает официальный facebook "Зари".
Болельщикам запрещено просматривать матчи вживую из-за пандемии коронавируса, однако настоящие фаны могут найти оригинальный способ, чтобы поддержать любимую команду.
"Современные проблемы требуют современных решений. Двое наших фанатов арендовали автокран, чтобы посмотреть вживую игру "Зари" и "Десны". Респект, ребята!", - говорится в заявлении луганского клуба.
Встреча "Десна" - "Заря" завершилась со счетом 2: 1 в пользу гостей.
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