50% украинцев не жалеют о распаде СССР, пользу от Советского Союза видят на 13% меньше опрошенных, чем довоенный показатель

22 июня, 2020, 11:47

В конце мая 2020 года 33,5% украинцев сообщили, что сожалеют о распаде СССР

Об этом говорится в исследовании проведенном с 24 до 31 мая 2020 года Киевским международным институтом социологии.

Половина украинцев (50%) не жалеют о распаде Советского Союза, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет.

35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда (а в 2013 году таких было 48%); о большем вреде сейчас говорят 28% респондентов (а в 2013 году таких было 18%).

Если на Западе Украины подавляющее большинство населения не жалеют (69% против 15%), то в Центре Украины соотношение - 51% к 32%.

На Юге, Востоке и Донбассе преобладают те, кто жалеет о распаде СССР: 41,5-49% в зависимости от региона против 35-39% тех, кто не жалеет.

Опрос проводился с 24 по 31 мая 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше).

В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% - для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1, 4% - для показателей, близких к 10%.

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