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Espreso.tvОбществоЗеленский слишком озабочен собственной персоной, вместо того, чтобы объединять и развивать Украину, - Арестович

Зеленский слишком озабочен собственной персоной, вместо того, чтобы объединять и развивать Украину, - Арестович

Политический и военный обозреватель Алексей Арестович объяснил, что кроется за инициированной Банковой волной репрессий против оппонентов и критиков президента Владимира Зеленского

Об этом он рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 20 июня 2020 года вышла на Еспресо.TV .

"Как можно стать независимым от сценариев, которые тебе пытаются вклеить? Только проводить собственную политику. Для этого нужно прежде всего иметь собственное мнение, собственную картину мира. А есть ли у него (у Зеленского - ред.) картина мира? Его картина мира многократно просматривалась в его многочисленных интервью. Понятно, что она очень примитивна - он есть на сияющем троне, которого поддерживает вся страна, и есть кучка маргиналов, которые очень жалеют, что потеряли власть и хотят ему по максимуму досадить, просто отомстить. И все. Вот если бы не они, то все вообще было бы очень хорошо и Украина очень быстро бы реформировалась, победила Россию и пр. Но мы такое слышали. Помните как Янукович говорил: "Козлы, которые мешают нам жить"? Это та же риторика, а это значит, что та же картина мира. Они совпадают ", - пояснил Арестович.

Соответственно, как отметил аналитик, действующий глава украинского государства "действует как слепой".

"Слепое лицо, не понимает, что происходит", - подчеркнул Арестович.

Как следствие, незнание и непонимание им Украины вместе с личным политическим инфантилизмом способствуют тому, что вместо объединения и развития внутри страны неизбежно усиливаются противоречия между различными группами.

"Зеленский должен был задуматься: а как так происходит, что в одной стране так много различных идеологических групп Что вообще происходит? И тогда он должен начать или интеграционную политику, то есть давайте искать общие основы для существования, совместное общественное благо, или понять, что любое поощрение деятельности этих различных групп на противостояние друг с другом приведет его страну к югославскому и сирийскому сценария, а его лично - к краху, к такому краху, что потомки будут прямо на могилу плевать ", - добавил Арестович.

 

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