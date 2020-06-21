Зеленский пообещал медикам повышение зарплаты на 25-70%

21 июня, 2020, 15:55

Начиная с 1 сентября 2020 года, украинским медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70%, что будет зависеть от их категории

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского по случаю Дня медика, которое 21 июня 2020 года размещено на официальном сайте главы государства, передает Еспресо.TV .

"Кроме 6,5 млрд грн для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 млрд. А значит - все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированных и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70% в зависимости от их категории", - пообещал президент.

Также он отметил, что не допустит закрытия больниц.

"Это - только первые шаги и тот минимум, который сегодня мы можем сделать, чтобы хоть немного отблагодарить за ваш труд. Как и обещал, я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей доли за рубежом. Я был, есть и всегда буду в хорошем смысле слова лоббистом интересов каждого украинского медика. И сделаю все, чтобы вы получали защиту, уважение и достойную оплату за свою работу. чтобы, спасая жизни украинцев, вы не думали о собственном выживании", - подчеркнул Зеленский .

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