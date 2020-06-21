 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский пообещал медикам повышение зарплаты на 25-70%

Зеленский пообещал медикам повышение зарплаты на 25-70%

Начиная с 1 сентября 2020 года, украинским медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70%, что будет зависеть от их категории

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского по случаю Дня медика, которое 21 июня 2020 года размещено на официальном сайте главы государства, передает Еспресо.TV .

"Кроме 6,5 млрд грн для строительства по всей стране приемных отделений, мы дополнительно увеличиваем расходы на медицину почти на 8 млрд. А значит - все медицинские учреждения, которые из-за старой реформы оказались на грани закрытия, будут дофинансированных и сохранены. 1,2 млрд грн будет направлено на экстренную медицинскую помощь. А с 1 сентября всем медицинским работникам будет повышена заработная плата на 25%, 50% и 70% в зависимости от их категории", - пообещал президент.

Также он отметил, что не допустит закрытия больниц.

"Это - только первые шаги и тот минимум, который сегодня мы можем сделать, чтобы хоть немного отблагодарить за ваш труд. Как и обещал, я не допущу закрытия больниц. Не допущу того, чтобы врачи теряли работу и искали лучшей доли за рубежом. Я был, есть и всегда буду в хорошем смысле слова лоббистом интересов каждого украинского медика. И сделаю все, чтобы вы получали защиту, уважение и достойную оплату за свою работу. чтобы, спасая жизни украинцев, вы не думали о собственном выживании", - подчеркнул Зеленский .

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать