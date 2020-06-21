Завтра в Черновцах может подтопить Калиновский рынок и "Добробут", - мэр
Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает Еспресо.TV .
По его словам, все коммунальные службы заступили на дежурство, готовятся к противодействию стихии, ликвидации ее последствий. Приведена в готовность вся имеющаяся техникуа. Спасатели, вся служба ГСЧС на боевом дежурстве.
"Администрации двух рынков принимают меры, чтобы снизить возможные последствия подтопления, создать условия для сохранения имущества предпринимателей", - говорится в заметке Каспрука в Facebook.
Вместе с тем, Каспрук призвал предпринимателей рынков не поддаваться паническим настроениям, прислушиваться к рекомендациям администрации рынков и спасателей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?