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Espreso.tvОбществоЗавтра в Черновцах может подтопить Калиновский рынок и "Добробут", - мэр

Завтра в Черновцах может подтопить Калиновский рынок и "Добробут", - мэр

В Черновцах из-за повышения уровня воды в реке Прут в понедельник, 22 июня 2020 года, ожидается возможное подтопление Калиновского рынка и рынка "Добробут"

Об этом сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, передает Еспресо.TV .

По его словам, все коммунальные службы заступили на дежурство, готовятся к противодействию стихии, ликвидации ее последствий. Приведена в готовность вся имеющаяся техникуа. Спасатели, вся служба ГСЧС на боевом дежурстве.

"Администрации двух рынков принимают меры, чтобы снизить возможные последствия подтопления, создать условия для сохранения имущества предпринимателей", - говорится в заметке Каспрука в Facebook.

Вместе с тем, Каспрук призвал предпринимателей рынков не поддаваться паническим настроениям, прислушиваться к рекомендациям администрации рынков и спасателей.

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