Виновными в побоищах в столице Бургундии прокуратура считает чеченцев. Те заявляют о предвзятости

21 июня, 2020, 17:04

Французский город Дижон, который является главным в провинции Бургундия, с 15 по 18 июня 2020 года оказался в эпицентре уличных столкновений между общинами выходцев из стран Магриба и беженцев из Чечни. Крупнейшие баталии произошли в квартале Грезий

Подробности со ссылкой на RFI рассказывает Еспресо.TV .

В субботу, 20 июня, прокурор Дижона Эрик Мате дал на эту тему итоговую пресс-конференцию.

"Насильственные действия, которые Дижон познал с вечера пятницы, 12 июня, по 15 июня, поразили всех на национальном, даже на международном уровне, но, конечно же, прежде всего, (поразили, - ред.) жителей Дижона, - потому что, если и существуют в Дижоне так называемые тяжелые кварталы, то, тем не менее, то, чему мы стали свидетелями, было непредсказуемо и, к счастью, остается необычным", - отметил он.

Причиной беспорядков прокурор считает то обстоятельство, что о драке (в которой серьезно пострадал молодой чеченец и которая стала поводом для приезда чеченских групп поддержки со всей Франции, а это колонна автомобилей со 100-500 людьми) вовремя не сообщили в правоохранительные органы.

"Эти факты не сообщались полиции, не было заявления, так что полиция не могла выполнять работу по расследованию и полиция не могла, в частности, разыскивать и задерживать виновных", - заверил Мате.

Затем прокурор перешел к событиям 12-15 июня, которые стали ответом на упомянутую драку.

"По фактам первых трех дней (...) мы идентифицировали 20 пострадавших, некоторые из них ранены тяжело - в частности, я имею в виду того, кто получил ранение в результате стрельбы, и пострадавшего в автомобильной аварии", - рассказал Мате.

Прокурор Дижона добавил, что в четверг, 18 июня, были задержаны 6 подозреваемых, 2 из которых позже, после проверки отпустили. Остальным или уже предъявлены, или должны быть предъявлены обвинения. Речь идет преимущественно о статьях УК, по которым предусмотрено заключение сроком до 10 лет.

Главным организатором беспорядков при этом считается местный 53-летний чеченский предприниматель по имени Мурад Тимиргириев. Он имеет неофициальный статус старейшины. Мужчина свою вину отрицает и говорит, что 18 лет живет во Франции и занимается не преступной деятельностью, а куплей-продажей автомобилей.

Конфликт с арабами он толкует не как конфликт с наркодилерами - а такая точка зрения распространена во французских СМИ, так как на 16-летнего чеченского юношу первыми напали именно торговцы наркотиками - а как стремление защитить от насилия и унижения чеченскую общину.

"Бить нельзя, конечно, но, когда тебя бьют, не лежать же? Надо вдвое больше сдачу дать, и таким образом все прекращается. Если полиция не способна, власть не способна остановить наркодилеров... Но вообще у нас не война с наркодилерами, пусть хоть мать свою родную продают, нам дела до них нет. Пусть чеченцев не трогают, соотечественников моих не трогают - от маленького до самого старшего. Нас не трогают - мы не трогаем. Нас трогают - мы бьем. Логика простая" , - пояснил он журналистам.

Кроме того, чеченская община в Европе считает, что правоохранительные органы Франции занимают в данной ситуации сторону арабов.

"Комментаторы отмечают, что прокуратура явно тенденциозно сфокусировалась на выходцах из Чечни и полностью игнорирует факт вооруженного покушения на убийство чеченского подростка, его жестокое избиение и унижение. Кроме того, прокуратура и полиция никак не отреагировали на факт массового скопления банды наркодилеров в одном из районов Дижона и устроенные ними погромы и поджоги с применением огнестрельного оружия", - написал сегодня, 21 июня, близкий к чеченский диаспоре портал Кавказ-Центр

Напомним, противостояние в Дижонском квартале Грезий удалось прекратить только с помощью спецоперации с участием жандармерии.

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