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Espreso.tvОбществоВо время авиаперелета из Киева в Торонто погибли 38 щенков. Начато расследование

Во время авиаперелета из Киева в Торонто погибли 38 щенков. Начато расследование

Панорама Торонто
фото: YouTube
Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета в Канаду

Подробности со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области рассказывает Еспресо.TV .

В средствах массовой информации появилась публикация о том, что неделю назад в международном аэропорту Торонто приземлился самолет, совершавший авиарейс "Киев-Торонто", на борту которого находились 500 щенков. Из них 38 собак погибли, другие пострадали от обезвоживания.

Установлено, что это был пассажирский рейс, с 92 пассажирами на борту. Также там находилось свыше 3 тонн груза, учитывая животных.

Полиция Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры города Борисполь, открыла уголовное производство по ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители проведут все необходимые следственные действия, а также выяснят условия транспортировки животных и причины, которые могли бы привести к гибели щенков", - уверяют полицейские.

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