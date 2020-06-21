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Espreso.tvМирВ сеть выложили фото редкого солнечного затмения

В сеть выложили фото редкого солнечного затмения


фото: Reuters
В Западной Африке, на Аравийском полуострове, в Южной Азии, на юге Китая и на Тайване можно было наблюдать Зрелищное солнечное затмение

Наблюдатели фотографировали кольцеобразное затмение, также известное как "огненное кольцо", которое происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, оставляя лишь ободок света вокруг темного диска, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC.

На этот раз затмение совпало с летним солнцестоянием. В северном полушарии это самый длинный день года.

Кольцеобразные затмения происходят через один или два года. Обычно их можно наблюдать на ограниченной территории, по которой проходит осевая линия. Нынешнее затмение длилось всего 90 секунд.

Люди, которые живут на удалении в сотни километров от осевой линии, не могли наблюдать само затмение, но могли заметить угасание света среди дня.

Астрономы говорят, что наблюдение за затмением можно сравнить с тем, как вы переключите лампочку в 500 Вт на лампочку в 30 Вт.

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