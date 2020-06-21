 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черногории открыли реабилитационный центр для бойцов АТО-ООС

В Черногории открыли реабилитационный центр для бойцов АТО-ООС

В субботу, 21 июня 2020 года, в городе Сутоморе (Черногория) состоялось торжественное открытие центра реабилитации граждан Украины, которые являются участниками войны с Россией

Об этом сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов, передает Еспресо.TV .

"Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр. Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных", - заявил дипломат на своей странице в воскресенье, 22 июня.

По его словам, подобное стало возможным "с помощью нашей диаспоры".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать