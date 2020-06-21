В Черногории открыли реабилитационный центр для бойцов АТО-ООС

21 июня, 2020, 19:29

В субботу, 21 июня 2020 года, в городе Сутоморе (Черногория) состоялось торжественное открытие центра реабилитации граждан Украины, которые являются участниками войны с Россией

Об этом сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов, передает Еспресо.TV .

"Вчера в городе Сутоморе был торжественно открыт Украинский реабилитационный центр. Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных", - заявил дипломат на своей странице в воскресенье, 22 июня.

По его словам, подобное стало возможным "с помощью нашей диаспоры".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb