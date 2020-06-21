 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ центре Киева горело здание "Киевпроекта"

В центре Киева горело здание "Киевпроекта"

В субботу, 20 июня 2020 года, в Службу спасения "101" поступила информация, что в Шевченковском районе по улице Богдана Хмельницкого, 16-22, в шестнадцатиэтажном здании на 11 этаже возник пожар

Огнем была охвачена площадь около 150 кв. м. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям передает Еспресо.TV .

В 21:10 пожар локализован, а уже в 21:17 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 32 чел. о / с и 8 ед. техники ГСЧС.

  • На Хмельницкого, 16-22 розтошовуеться "Киевпроект".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать