В центре Киева горело здание "Киевпроекта"

21 июня, 2020, 08:52

В субботу, 20 июня 2020 года, в Службу спасения "101" поступила информация, что в Шевченковском районе по улице Богдана Хмельницкого, 16-22, в шестнадцатиэтажном здании на 11 этаже возник пожар

Огнем была охвачена площадь около 150 кв. м. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям передает Еспресо.TV .

В 21:10 пожар локализован, а уже в 21:17 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 32 чел. о / с и 8 ед. техники ГСЧС.

На Хмельницкого, 16-22 розтошовуеться "Киевпроект".

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