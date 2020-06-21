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Espreso.tvМирВ Бельгии неизвестный напал с ножом на бургомистра Брюгге

В Бельгии неизвестный напал с ножом на бургомистра Брюгге


фото: erasmusu.com
В бельгийском городе Брюгге в субботу, 20 июня 2020 года, вооруженный ножом мужчина набросился на бургомистра Дирка Где Фау и тяжело ранил его в горло

Об этом со ссылкой на DW сообщает Еспресо.TV .

62-летнего политика прооперировали, его состояние стабильное.

Между тем подозреваемый нападающий был задержан по подозрению в попытке убийства. Мотив нападения пока не известен.

По данным местных СМИ, бургомистр смог сам позвонить в службу спасения, а его водитель доставил его в больницу.

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