В Бельгии неизвестный напал с ножом на бургомистра Брюгге
21 июня, 2020, 07:41
В бельгийском городе Брюгге в субботу, 20 июня 2020 года, вооруженный ножом мужчина набросился на бургомистра Дирка Где Фау и тяжело ранил его в горло
Об этом со ссылкой на DW сообщает Еспресо.TV .
62-летнего политика прооперировали, его состояние стабильное.
Между тем подозреваемый нападающий был задержан по подозрению в попытке убийства. Мотив нападения пока не известен.
По данным местных СМИ, бургомистр смог сам позвонить в службу спасения, а его водитель доставил его в больницу.
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