В Бельгии неизвестный напал с ножом на бургомистра Брюгге

21 июня, 2020, 07:41

В бельгийском городе Брюгге в субботу, 20 июня 2020 года, вооруженный ножом мужчина набросился на бургомистра Дирка Где Фау и тяжело ранил его в горло

Об этом со ссылкой на DW сообщает Еспресо.TV .

62-летнего политика прооперировали, его состояние стабильное.

Между тем подозреваемый нападающий был задержан по подозрению в попытке убийства. Мотив нападения пока не известен.

По данным местных СМИ, бургомистр смог сам позвонить в службу спасения, а его водитель доставил его в больницу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb