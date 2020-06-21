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Espreso.tvОбществоУсиление коронавируса в Украине: 735 случаев за сутки

Усиление коронавируса в Украине: 735 случаев за сутки


фото: huffpost.com
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на воскресенье, 21 июня 2020 года, в Украине подтверждено 36 570 случаев COVID-19, из них 16 509 выздоровели, 1002 умерли

За последние сутки лабораторно подтверждено 735 случаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 563194, методом ИФА - 126918.

Всего заболевания подтверждено в 2690 детей и 5998 медиков. Госпитализации нуждались 10096 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 350 пациента. 26464 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3639 медработников.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 1647 (1001 выздоровели)

Волынская обл. - 1782 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)

Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)

Житомирская обл. - 1257 (633 выздоровели)

Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)

Запорожская обл. - 554 (391 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2015 (1071 выздоровел)

Киев - 4325 (1391 выздоровели)

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Киевская обл. - 2208 (1065 выздоровели)

Кировоградская обл. - 620 (508 выздоровели)

Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)

Львовская обл. - 3780 (668 выздоровели)

Николаевская обл. - 358 (265 выздоровели)

Одесская обл. - 1266 (551 выздоровели)

Полтавская обл. - 291 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2872 (1505 выздоровели)

Сумская обл. - 257 (182 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1688 (1063 выздоровели)

Харьковская обл. - 1805 (854 выздоровели)

Херсонская обл. - 186 (175 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)

Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4324 (1563 выздоровели)

Черниговская обл. - 475 (112 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июня 2020 в Центр поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 79 075 сообщения о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

  • Напомним, Кабмин продлил карантин по всей территории Украины до 31 июля .
  • ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространение Covid-19 в мире.
  • Как решено в субботу, 20 июня 2020, на совещании с участием президента Владимира Зеленского, органы власти начнут усиленные проверки кафе и транспорта на предмет соблюдения условий работы во время карантина.

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