Усиление коронавируса в Украине: 735 случаев за сутки
За последние сутки лабораторно подтверждено 735 случаев, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 563194, методом ИФА - 126918.
Всего заболевания подтверждено в 2690 детей и 5998 медиков. Госпитализации нуждались 10096 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 350 пациента. 26464 больных находились на амбулаторном лечении. Среди выздоровевших 3639 медработников.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. - 1647 (1001 выздоровели)
Волынская обл. - 1782 (548 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1042 (776 выздоровели)
Донецкая обл. - 362 (145 выздоровели)
Житомирская обл. - 1257 (633 выздоровели)
Закарпатская обл. - 2149 (842 выздоровели)
Запорожская обл. - 554 (391 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2015 (1071 выздоровел)
Киев - 4325 (1391 выздоровели)
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Киевская обл. - 2208 (1065 выздоровели)
Кировоградская обл. - 620 (508 выздоровели)
Луганская обл. - 72 (53 выздоровели)
Львовская обл. - 3780 (668 выздоровели)
Николаевская обл. - 358 (265 выздоровели)
Одесская обл. - 1266 (551 выздоровели)
Полтавская обл. - 291 (262 выздоровели)
Ровенская обл. - 2872 (1505 выздоровели)
Сумская обл. - 257 (182 выздоровели)
Тернопольская обл. - 1688 (1063 выздоровели)
Харьковская обл. - 1805 (854 выздоровели)
Херсонская обл. - 186 (175 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 622 (492 выздоровели)
Черкасская обл. - 603 (393 выздоровели)
Черновицкая обл. - 4324 (1563 выздоровели)
Черниговская обл. - 475 (112 выздоровели).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июня 2020 в Центр поступило 881 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 79 075 сообщения о подозрении на COVID-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
- Напомним, Кабмин продлил карантин по всей территории Украины до 31 июля .
- ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространение Covid-19 в мире.
- Как решено в субботу, 20 июня 2020, на совещании с участием президента Владимира Зеленского, органы власти начнут усиленные проверки кафе и транспорта на предмет соблюдения условий работы во время карантина.
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