Стало известно, в каком возрасте украинские мужчины становятся отцами
21 июня, 2020, 16:40
Государственная служба статистики подготовила обобщенные данные о возрасте тех мужчин в Украине, которые 2019 году официально стали отцами
Соответствующая инфографика сегодня, 21 июня 2020 года, ко Дню отца, размещена на странице ведомства в Facebook, передает Еспресо.TV .
Самая многочисленная возрастная категория - 30-39 лет. Таких мужчин насчитывается более 135 тыс.
Далее идут те, кому 20-29 лет, их 108 тыс. Остальные, а это около 30 тыс., люди моложе 20-ти и старше 40 лет.
"Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия", - пишет Госстат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
-
-
Читайте также
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
-