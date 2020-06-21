Стало известно, в каком возрасте украинские мужчины становятся отцами

21 июня, 2020, 16:40

Государственная служба статистики подготовила обобщенные данные о возрасте тех мужчин в Украине, которые 2019 году официально стали отцами

Соответствующая инфографика сегодня, 21 июня 2020 года, ко Дню отца, размещена на странице ведомства в Facebook, передает Еспресо.TV .

Самая многочисленная возрастная категория - 30-39 лет. Таких мужчин насчитывается более 135 тыс.

Далее идут те, кому 20-29 лет, их 108 тыс. Остальные, а это около 30 тыс., люди моложе 20-ти и старше 40 лет.

"Госстат желает всем отцам крепкого здоровья, терпения и сил, а также безграничного счастья, радости и семейного благополучия", - пишет Госстат.