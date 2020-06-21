Сегодня вечером Олег Скрипка дает бесплатный концерт онлайн
21 июня, 2020, 17:51
В воскресенье, 21 июня 2020 года, украинский певец и музыкант Олег Скрипка приглашает на свое выступление, которое состоится в формате онлайн
Об этом говорится в размещенном в соцсетях приглашении на это мероприятие, передает Еспресо.TV .
Начало - в 19:00.
Принять участие в просмотре концерта можно бесплатно.
Трансляция будет вестись здесь.
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