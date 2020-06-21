Риск подтоплений на Буковине: людей просят не скапливаться на мостах, под угрозой ряд сел

21 июня, 2020, 17:26

В Черновицкой области в результате сильных осадков продолжают фиксировать резкий подъем уровня воды в реках

Как сообщает бассейновое управления водных ресурсов рек Прут и Серет, в указанных бассейнах рек сегодня зафиксирована резкая динамика подъема уровней воды от 1 м до 2,5 м, передает Еспресо.TV со ссылкой на Молодой буковинец.

По предварительной информации, на реке Черемош, на отрезке село Милиево - село Банилов Выжницкого района, временные крепления дамб предохраняют их от разрушения и обеспечивают пропуск паводка.

В селе Лукавцы Вижницкого района на реке Сирет угрозы прорыва дамбы нет, однако в результате осадков, по наблюдению местных жителей, малые реки и потоки подтапливают дома местных жителей.

На реке Брусника в селе Нижние Становцы Кицманского района обнаружен размыв берега реки, по которой проходит дорога местного значения. Есть угроза захода воды в дома с приусадебными участками, еще остается запас 0,5 метра.

В то же время в Бувре добавили, что прохождение максимального уровня воды дождевого паводка на реке Прут, в створе гидрологического поста Черновцы, ожидается утром 22 июня 2020 года с высотой 260-310 см над нулем поста, максимальный расход воды прогнозируется в пределах 620-770 м3/с. Возможен выход воды на пойму на низко расположенных участках в нижнем течении Прута.

Вместе с тем, Главное управление Нацполиции в Черновицкой области сообщает об угрозе наводнения сразу в нескольких населенных пунктах. Речь о горной части края и предгорьях.

В частности, в селе Брусенки Кицманского района из-за сильных дождей частично смыло дорогу. Сейчас движение транспорта в селе перекрыто.

Кроме того, в полицию поступила информация о том, что в реке Сирет вода выходит за пределы берегов.

"В результате мост в селе Розтоки Путильского района находится в аварийном состоянии и движение по нему перекрыто. На месте дежурит наряд полиции, которыой осуществляет информирование граждан и регулирует движение в объезд через Ивано-Франковскую область", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в селе Нижний Шепот Вижницкого района вблизи жилого дома местной жительницы вода в реке Сирет выходит из берегов и может подтопить овощи.

Также в Большом Кучурове сегодня река Дерелуй вышла из берегов и затопила огороды селян.

Сложная ситуация наблюдается в горном Путильском районе, сообщает в Facebook-группе местной газеты "Карпаты" журналистка Оксана Порох.

Вот ее обращение:

"Всю ночь на Путильщине шел проливной дождь. Как результат: в реках Путилка и Черемош значительно поднялся уровень воды.

Утром и в течение дня, несмотря на опасность, горцы (взрослые и дети) группами собираются на берегах водоемов и на мостах. Люди снимают видео и фото. Это опасно для жизни и здоровья. Ведь существует опасность разрушения кладок, мостов, дорог, образование оползней и обвалов.

Полицейские вынуждены были перекрыть движение транспорта по временным мостам в Розтоках. Ведь один из мостов в аварийном состоянии. Его основу и берег значительно подмыли волны реки.

Уважаемые жители Путильщины, водители! Полиция и спасатели просят не выходить на берега рек и мосты, без надобности не выезжать из дома. Берегите себя и своих родных".

Напомним, в Черновицкой области жителей села Банилов Вижницкого района предупредили о вероятности прорыва дамбы горной реки Черемош.

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